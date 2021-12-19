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Son dakika haber... Yemen'de toprak kayması: 12 ölü - Son Dakika

Son dakika haber... Yemen'de toprak kayması: 12 ölü

19.12.2021 20:05
Son dakika haber... Yemen'de toprak kayması: 12 ölü

Son dakika haberler: Yemen'in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Aden kentinde meydana gelen toprak kaymasında 12 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'in Aden kentindeki el-Burayka bölgesinde dağda yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazada 12 işçi hayatını kaybetti. Toprak kaymasının iş makinası ile kaya kırma işlemi yapıldığı sırada meydana geldiği aktarılırken, 4 işçinin kayıp olduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. - ADEN

Yemen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yemen'de toprak kayması: 12 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yemen'de toprak kayması: 12 ölü - Son Dakika
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