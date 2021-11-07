Son dakika haber: Yemen'deki BAE destekli güçlerden Cumhurbaşkanı Hadi'nin "atamalarına" itiraz - Son Dakika

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin devlete ait petrol ve rafineri şirketlerinde yaptığı yeni görevlendirmeleri reddettiğini açıkladı.

GGK Sözcüsü Ali el-Kesiri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "(Cumhurbaşkanı Hadi'nin aldığı) Bu kararları ve tüm sonuçlarını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Kesiri, Hadi'nin kararlarının Riyad Anlaşması'nın içeriğine aykırı olduğunu ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik çabaları daha fazla engelleyeceğini ileri sürdü.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, dün Ammar Nasır el-Avleki'yi Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü, Muhammed Yeslem'i de Aden Petrol Rafinerilerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirmişti.

Riyad Anlaşması kapsamındaki gelişmeler

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.