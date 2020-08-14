Son dakika haber... Yemen'deki BAE destekli güçlerden, İsrail-BAE anlaşması için "cesur karar" açıklaması - Son Dakika

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), İsrail ile BAE arasında imzalanan anlaşmayla ilgili "cesur bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail'le işbirliği sonrasında da ikili ilişkiler konusunda bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti.

Anlaşmayı "Hikmetli bir lider (Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid) tarafından alınmış cesur bir karar" olarak nitelendiren Berik, bunun iki devletli çözüme ve Filistin halkına hizmet edeceğini öne sürdü.

GGK, Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon bünyesinde Mart 2015'ten bu yana Yemen'de varlık gösteren BAE tarafından askeri ve siyasi olarak destekleniyor.