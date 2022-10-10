Yemen İçişleri Bakanlığı , 6 Eylül 'de Ebyen'in Ahvar ilçesinde El Kaide unsurlarınca GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlendiğini ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, basına yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide militanlarınca yola döşenen iki patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Yemen'deki bombalı saldırıda BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü - Son Dakika

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