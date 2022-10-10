Son dakika haber... Yemen'deki bombalı saldırıda BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Yemen'deki bombalı saldırıda BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü

10.10.2022 10:44
Son dakika haber... Yemen'deki bombalı saldırıda BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü

Son dakika haberi: Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerden 6 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde yola döşenen patlayıcıların infilak etmesi sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerden 6 kişi hayatını kaybetti.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, basına yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide militanlarınca yola döşenen iki patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Olayda GGK'ye bağlı güçlerden 6 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaraladığını kaydeden Nakib, El Kaide'nin geçen ay düzenlediği saldırılarda da onlarca askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla "Doğu Okları Operasyonu" başlattığını duyurmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de Ebyen'in Ahvar ilçesinde El Kaide unsurlarınca GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlendiğini ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nakib, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Ebyen kentinin El-Mahfed ilçesini terör örgütü El Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladıklarını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yemen'deki bombalı saldırıda BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yemen'deki bombalı saldırıda BAE destekli güçlerden 6 kişi öldü - Son Dakika
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