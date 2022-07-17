Son dakika haber: Yemen'deki Husiler ateşkesin uzatılmasını reddediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yemen'deki Husiler ateşkesin uzatılmasını reddediyor

17.07.2022 13:25
Son dakika haber: Yemen'deki Husiler ateşkesin uzatılmasını reddediyor

Son dakika haberleri: Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkesi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek uzatmayı reddetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkesi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek uzatmayı reddetti.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "ülkede devam eden ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlayışlardan söz edilmesinin esefle karşılandığı" ifade edildi.

"Saldırgan tarafın (Arap koalisyonunun), şartlara uymadığı ateşkes şok edici ve hayal kırıklığı yaratan bir deneyimdi. Gelecekte tekrar edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verilen açıklamada, ekonomik ve insani açıdan gerçek ve pratik çözümleri garanti eden her türlü güvenilir çabayı teşvik etmeye ise her zaman hazır olunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ya da Yemen hükümetinden ise söz konusu açıklamaya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yemen'deki ateşkesin uzatılması konusunda Suudi Arabistan tarafıyla anlaştıklarını kaydetmişti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM'nin girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

YORUMLAR
500
Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 8 asker öldü, 9'u yaralandı Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 8 asker öldü, 9'u yaralandı
Kaynak: AA

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yemen'deki Husiler ateşkesin uzatılmasını reddediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 Bursa'da "park yeri" tartışmasında kan dökülmüştü: Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yemen'deki Husiler ateşkesin uzatılmasını reddediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement