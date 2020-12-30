Son dakika haber... Yemen'deki koalisyon güçleri Aden'de hükümet binasını hedef alan Husilere ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika

Son dakika haber... Yemen'deki koalisyon güçleri Aden'de hükümet binasını hedef alan Husilere ait İHA'yı düşürdü

30.12.2020 22:33
Son dakika haber... Yemen'deki koalisyon güçleri Aden'de hükümet binasını hedef alan Husilere ait İHA'yı düşürdü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, geçici başkent Aden'deki hükümet binasını hedef almaya çalışan İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, geçici başkent Aden'deki hükümet binasını hedef almaya çalışan İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalında yayımlanan koalisyonun yazılı açıklamasında, Aden'deki hükümet binası olan Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef alan Husilere ait bir İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aden Havalimanı patlamalarında 1 Kızılhaç yetkilisi öldü

Öte yandan Aden Havalimanı'nda bugün meydana gelen patlamalarda Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyesinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'ndaki patlamalarda 1 üyesinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını ve 2'sinin kayıp olduğunu ifade etti.

Kızılhaç görevlilerinin, sivillerle birlikte havalimanında geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Bugün hem Yemen halkı hem de bizim için trajik bir gün." denildi.

Aden Havalimanı'ndaki patlamalar

Yemen'deki yeni hükümetinin kabine üyelerinin bugün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde patlamalar meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Yemen İçişleri Bakanlığı havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi Başkanlık üyesi Salim el-Avlaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın füze ile hedef alındığını savundu.

Yemen İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının Husi milisler tarafından düzenlendiğini ifade ederken Husiler, ise olayla ilgileri olduğuna ilişkin açıklamaları yalanladı.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Koalisyon, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yemen'deki koalisyon güçleri Aden'de hükümet binasını hedef alan Husilere ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika


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