Son dakika haber: Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti - Son Dakika

Son dakika haber: Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti

Son dakika haberlerine göre Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Son dakika haber: Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti, System.String[]

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Husiler tarafından atılan ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde siviller ile sivil nesneleri hedef alan bomba yüklü İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nda yer alan önemli askeri hedefin Samad 3 tipi İHA ile vurulduğunu iddia etti.

Seri, söz konusu saldırının, koalisyon uçaklarının Yemen'deki tırmanışına ve ülkede devam eden ablukasına yanıt olarak düzenlendiğini kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 21:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yemen'deki koalisyon güçleri, Husilere ait bir İHA'yı imha etti - Son Dakika

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