Son dakika haber | Yemen hükümeti 4 petrol gemisinin Husilerin kontrolündeki limana girişine izin verdi - Son Dakika

Son dakika haber | Yemen hükümeti 4 petrol gemisinin Husilerin kontrolündeki limana girişine izin verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen hükümeti, petrol ürünleri taşıyan 4 geminin, İran destekli Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde Limanı'na giriş yapmasına izin verdiklerini açıkladı.

Yemen hükümeti, petrol ürünleri taşıyan 4 geminin, İran destekli Husilerin kontrolündeki El-Hudeyde Limanı'na giriş yapmasına izin verdiklerini açıkladı.

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Hükümete bağlı Yüksek Ekonomi Konseyi Teknik Ofisi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, ofisinin hükümet yetkilileri ve Husilerin temsilcileri ile yapılacak toplantıya hazırlık yapmasına fırsat tanınması için 4 geminin limana girişine izin verilmesini talep ettiği belirtildi.

Hükümetin, Griffiths'in talebi üzerine gemilerin limana girişine izin verdiği kaydedilen açıklamada, düzenlenecek toplantıda Husilerin işlediği ihlaller, elde edilen vergi ve gümrük gelirlerinin hızlı bir şekilde tahsis edilmesini ve dağıtılmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirmenin yollarının aranacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre, 4 gemi toplamda benzin, gaz ve mazottan oluşan 92 bin ton petrol ürünü taşıyor.

Husiler, Yemen hükümetinin, yakıt taşıyan 15 petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemesi üzerine, yakıt krizinin patlak verdiğini ileri sürüyor.

Yemen hükümeti ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husileri bundan yararlanmaya çalışmakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Martin Griffiths, Yemen, İran, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Yemen hükümeti 4 petrol gemisinin Husilerin kontrolündeki limana girişine izin verdi - Son Dakika Ekonomi

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