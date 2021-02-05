Son dakika haber... Yemen hükümeti, ABD'nin ülkedeki operasyonlara verdiği desteği sonlandırmasından memnun - Son Dakika

Yemen hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ülkedeki operasyonlara verilen desteğin sonlandırılması" kararını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Dışişleri ve Göçmen İşleri Bakanlığının resmi sitesinde yer alan açıklamada, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking'in belirlenmesine atıfta bulunularak, bunun Yemen hükümeti ve halkının desteklenmesinde atılmış önemli bir adım olduğu bildirildi.

Biden'in "Yemen'de yürütülen operasyonlara verilen desteğin sonlandırılması" kararından memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, Yemen hükümetinin, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, krizin, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) temsil ettiği Körfez girişimi, BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüme kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Şubat'ta Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.