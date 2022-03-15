Son dakika haber: Yemen hükümeti: Kaçırılan "Sınır Tanımayan Doktorlar" görevlilerini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Yemen hükümeti: Kaçırılan "Sınır Tanımayan Doktorlar" görevlilerini arama çalışmaları sürüyor

15.03.2022 18:04
Son dakika haber: Yemen hükümeti: Kaçırılan "Sınır Tanımayan Doktorlar" görevlilerini arama çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Yemen hükümeti, Marib ilinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde çalışan iki insani yardım görevlisini arama çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Yemen hükümeti, Marib ilinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırılan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde çalışan iki insani yardım görevlisini arama çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, MSF'den bir heyeti kabul etti.

MSF'den iki doktorun kaçırılmasını bir terör eylemi olarak nitelendiren Haydan, "Güvenlik güçleri, iki görevlinin kurtarılması ve kaçıranların yakalanarak adalete teslim edilmesi için arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Uluslararası örgütün yetkilileri ise görüşmede, bu tür eylemler nedeniyle, hiçbir ayırım gözetmeksizin Yemenlilerin tamamına sunulan insani yardım çalışmalarından vazgeçilmeyeceğini ifade etti.

MSF için çalışan Alman ve Meksikalı iki insani yardım görevlisinin 6 Mart'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldığı açıklanmıştı.

Uluslararası örgüt, olayın ardından 13 Mart'ta yaptığı açıklamada bünyesinde çalışan iki insani yardım görevlisinin kaçırıldığı Yemen'in Marib bölgesindeki bazı faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgede çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

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Güvenlik güçleri, Marib, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yemen hükümeti: Kaçırılan 'Sınır Tanımayan Doktorlar' görevlilerini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yemen hükümeti: Kaçırılan "Sınır Tanımayan Doktorlar" görevlilerini arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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