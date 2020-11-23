Son dakika haber... Yemen hükümeti: Ülkedeki krizin çözümü için BM'nin hazırladığı bildiriye olumlu yaklaşıyoruz - Son Dakika

Yemen hükümeti, ülkedeki krizin siyasi yollarla çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths tarafından hazırlanan "ortak bildiri" metnine olumlu yaklaştığını duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Griffiths ile sanal ortamda bir görüşme gerçekleştirdi.

Ülkedeki barış sürecinin ele alındığı görüşmede Hadrami, Yemen hükümetinin BM'nin bu konuda sarf ettiği çabaları desteklediğini ve "ortak bildiri" dahil tüm öneri ve girişimlere olumlu yaklaştığını belirtti.

Hadrami, hükümetin, barış için gerekli ortamı sağlamayı ve yeni çatışma dalgalarının önüne geçmeyi istediğini kaydetti.

Griffiths de Yemen'de krizin kapsayıcı çözümüne hazırlık bağlamında "ortak bildiri" projesi üzerinde anlaşmaya varmanın önemine işaret etti.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Husiler genellikle, diyalog ortamının oluşması için Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarının durması gerektiğini belirtiyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths mart ayında ülkedeki krizin çözümü için hükümet ile Husilere "ortak bildiri" metni sunmuştu. Söz konusu bildirinin en önemli maddeleri arasında "ateşkesin sağlanması, siyasi müzakerelerin yeniden başlaması ve tüm esirlerin serbest bırakılması" yer alıyor.