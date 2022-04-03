Son dakika haber... Yemen hükümetinden, "ateşkesin uygulanmasına dönük takvim belirlensin" çağrısı - Son Dakika

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesin maddelerinin uygulanması için takvim belirlenmesini istedi.

Hükümet, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in ilan ettiği ve dün yürürlüğe giren 2 aylık ateşkesi kabul etse de Husilerin, önceden olduğu gibi bu anlaşmayı da ihlal edebileceği endişesi taşıyor.

Bu bağlamda Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Yemen krizinin barışçıl yollarla çözüleceğine olan inancından ve halka karşı sorumluluğundan hareketle Grundberg'in çabalarına olumlu yanıt verdiğini belirtti.

"Husilerin karnesinin, anlaşmalardan kaçma ve bunları ihlal etmek için bahaneler üretmekle dolu olduğunu" kaydeden İryani, anlaşma maddelerinin uygulanması için bir takvim belirlenmesi ve her iki tarafın anlaşmadan doğan yükümlülükleri için bir sıralama yapılması çağrısında bulundu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da yürürlüğe gireceğini ifade eden Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'de taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.