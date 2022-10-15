Son dakika haber! Yemen'in Ebyen kentindeki patlamada Güney Geçiş Konseyi'nden 3 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Yemen'in Ebyen kentindeki patlamada Güney Geçiş Konseyi'nden 3 kişi öldü

15.10.2022 00:06
Son dakika haber! Yemen'in Ebyen kentindeki patlamada Güney Geçiş Konseyi'nden 3 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde meydana gelen patlamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinden (GGK) 3 askerin öldüğü belirtildi.

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde meydana gelen patlamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinden (GGK) 3 askerin öldüğü belirtildi.

GGK'ya bağlı güney silahlı kuvvetlerine ait "Güney Kalkanı" isimli internet sitesi, GGK Birinci Destek Tugayı Komutanı Yarbay Dayan eş-Şebhi'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Şebhi, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinde bulunan Hayale Vadisi'nde, terörist unsurlarca yerleştirilen 2 patlayıcının infilak etmesi sonucu biri koruması, 2'si asker 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hayale Vadisi'nde uyuyan terör hücreleri (El-Kaide) olduğunu kaydeden Şebhi, güney silahlı kuvvetlerinin, Mahfed'de güvenlik ve istikrarı sağlamak için önlemleri almaya devam ettiğini kaydetti.

GGK 8 Ekim'de, Mahfed ilçesini terör örgütü El-Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladığını duyurmuştu.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla Doğu Okları Operasyonu'nu başlattığını duyurmuş ardından 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarında El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadileri ile yine El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve kalesi konumundaki Umran Vadisi'nde kontrolü sağladığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yemen'in Ebyen kentindeki patlamada Güney Geçiş Konseyi'nden 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yemen'in Ebyen kentindeki patlamada Güney Geçiş Konseyi'nden 3 kişi öldü - Son Dakika
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