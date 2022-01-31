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Son dakika haber: Yemen İnsan Hakları Ofisi: Marib'de 7 yılda Husilerin saldırısında 296 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Yemen İnsan Hakları Ofisi: Marib'de 7 yılda Husilerin saldırısında 296 çocuk öldü

31.01.2022 18:09
Son dakika haber: Yemen İnsan Hakları Ofisi: Marib'de 7 yılda Husilerin saldırısında 296 çocuk öldü

Son dakika haberlerine göre Yemen'in Marib kentinde, Ekim 2014 -Aralık 2021 tarihlerinde İran destekli Husilerin düzenlediği saldırılarda 296 çocuğun hayatını kaybettiği, 732 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yemen'in Marib kentinde, Ekim 2014 - Aralık 2021 tarihlerinde İran destekli Husilerin düzenlediği saldırılarda 296 çocuğun hayatını kaybettiği, 732 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Marib'deki İnsan Hakları Ofisinin yayımladığı "Çocukluğu Öldürme" başlıklı raporda, Husilerin kente düzenlediği saldırılarda yaşanan çocuk kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Husilerin, Marib ve çevresinde füze, bomba yüklü insansız hava araçları (İHA), mayın ve patlayıcılarla düzenlediği saldırılarda 296 çocuğun öldüğü, 732 çocuğun yaralandığı, bazı çocukların ise saldırı, işkence, alıkonma, zorla silah altına alınma ve kaybettirilme gibi durumlara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca Husilerin Marib ve çevresinde 1748 çocuğu zorla silah altına aldığı, bunlardan 124'ünün öldüğü, 529'unun yaralandığı, 323 çocuğun akıbetinin bilinmediği, diğer çocukların ise halen söz konusu milis güçlerin saflarında savaştığı ifade edildi.

İç savaş yaklaşık 7 yıldır sürüyor

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor.

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İnsan Hakları, Aralık, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yemen İnsan Hakları Ofisi: Marib'de 7 yılda Husilerin saldırısında 296 çocuk öldü - Son Dakika


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