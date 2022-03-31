Son dakika haber... Yemen ordusundan Körfez İşbirliği Konseyinin ateşkes çağrısına olumlu cevap - Son Dakika
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Son dakika haber... Yemen ordusundan Körfez İşbirliği Konseyinin ateşkes çağrısına olumlu cevap

31.03.2022 14:09
Son dakika haber... Yemen ordusundan Körfez İşbirliği Konseyinin ateşkes çağrısına olumlu cevap

Son dakika haber... Yemen ordusu, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ateşkes çağrısına olumlu cevap vererek operasyonları durduracağını açıkladı.

Yemen ordusu, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ateşkes çağrısına olumlu cevap vererek operasyonları durduracağını açıkladı.

Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bin Aziz, "Uzun süredir edindiğimiz tecrübeler ışığında Husilerin herhangi bir anlaşma ya da ateşkes çağrısına uymayacağını bilmemize rağmen KİK'in ateşkes çağrısına bağlı kalacağız." ifadelerini kullandı.

Bin Aziz, ateşkes kapsamında Yemen ordusunun operasyonlarını durduracağını belirtti.

KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, 29 Mart'ta, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7 Nisan'a kadar sürecek müzakerelerle eş zamanlı olarak Yemen'deki taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu da 30 Mart sabahından itibaren Yemen'deki askeri operasyonlarını durduracağını açıklamıştı.

KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan ancak müzakerelerin "Yemen'deki saldırılara katılmamış tarafsız bir ülkede yapılması" şartını ileri süren İran destekli Husiler, Riyad'daki görüşmelere katılmıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Ateşkes, Yemen, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yemen ordusundan Körfez İşbirliği Konseyinin ateşkes çağrısına olumlu cevap - Son Dakika


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