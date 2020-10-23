Son dakika haber... "Yeni Dünya Kampanyası"nda ilk tabletler çocuklara ulaştı - Son Dakika

Son dakika haber... "Yeni Dünya Kampanyası"nda ilk tabletler çocuklara ulaştı

23.10.2020 14:21
Son dakika haber...

Son dakika haber: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı bağış kampanyası kapsamında ilk tabletler Beykoz'daki iki köy okulu ve Siirt/Kurtalan'daki bir köy okulundaki öğrencilere dağıtıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Eski Arçelikliler Derneği'nin (EAD) uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için başlattığı bağış kampanyası kapsamında ilk tabletler Beykoz'daki iki köy okulu ve Siirt/ Kurtalan'daki bir köy okulundaki öğrencilere dağıtıldı.

TEGV açıklamasına göre, TEGV'nin Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ve Arçelik ile bir araya gelerek başlattığı "Yeni Dünya Kampanyası"na yapılan bağışlarla temin edilen ilk tabletler, Beykoz Kılıçlı İlköğretim Okulu, Sait Taşçıoğlu ilköğretim Okulu ve Siirt Kurtalan'daki Gürgöze İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere dağıtıldı. Projenin ilk etabında tabletlerine kavuşan 88 çocuk uzaktan eğitimle buluşma fırsatına sahip oldu.

22 Eylül tarihinde başlatılan Yeni Dünya Kampanyası ile dezavantajlı bölgelerdeki köy okullarında eğitim gören öğrencilerin tablet desteğiyle uzaktan eğitime erişmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler TEGV'de toplanacak bağışlar karşılığında Arçelik'ten temin edilecek tabletlerle hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği derslere, hem de Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal-Duygusal Öğrenme alanlarında TEGV'nin sunduğu okul destek programlarına erişebilecek. Kampanyanın ikinci etabında ise Van/ Muradiye ve Hakkari'de belirlenen köy ilkokullarında okuyan öğrencilere tabletleri ulaştırılacak.

"Eğitim seferberliğine katılmaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, eğitime önem verdiklerini belirterek, "TEGV, yetkili satıcılarımız ve Eski Arçelikliler Derneği ile beraber uzaktan eğitime erişimin elzem olduğu bu günlerde 'Yeni Dünya' eğitim seferberliğine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Verebileceğimiz tüm destekler için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da uzaktan eğitimin içerik ve altyapı çalışmalarını tamamladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Deneyimli gönüllülerimizle pilot uygulamasını gerçekleştirdik Eski Arçelikliler Derneği ve Arçelik ile bir araya gelerek Yeni Dünya kampanyamızı başlattık. Bu projemizle geçtiğimiz haftalarda sonsuzluğa uğurladığımız kurucumuz ve Onursal Başkanımız Suna Kıraç'ın bize emanet ettiği misyonumuzu gerçekleştirmek için bir adım daha attık. Kampanyamızın tüm duyarlı insanların ve eğitim dostlarımızın desteğiyle büyüyeceğine inanıyoruz."

EAD adına görüş belirten Namık Kural ise "Her ne kadar tablet konusu son birkaç haftadır gündemde olsa bile, pandemi nedeniyle meydana gelen yeni koşullar nedeniyle tablet ihtiyacı konusunda biz yaz başında çalışmaya başladık. Tablet eksikliği bütün dünyada olan bir problem. Biz EAD olarak elimizden geldiği kadarıyla bu eksikliği kapamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçlı İlköğretim Okulu Müdürü Arzu Demirci Karabulut da "Böyle bir projeyi başlattığınız için kendim ve öğrencilerim adına çok teşekkür ederim. Mart ayında pandeminin başlamasıyla biz uzaktan eğitime başladık. Ancak sürekli çocukların erişimi konusunda endişe duyuyorduk. Çocuklar öğrenme konusunda çok istekli ancak gerekli donanıma sahip değillerdi. Şimdi artık hepsi uzaktan eğitime katılabilecekler." ifadelerini kullandı.

Siirt/Kurtalan'da bulunan Gürgöze İlköğretim Okulu'nun Müdürü Sait Polat ise köy okulu olarak teknolojik eksikliklerinin, eğitimleri sağlıklı yapmaya engel olduğunu belirterek, bu proje sayesinde tüm öğrencilerin teknoloji ile buluşacağını ve çok daha verimli bir eğitim ortamı oluşturacaklarını ifade etti.

Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da bulunan 60 Arçelik ve Beko mağazalarının desteğiyle başlatılan kampanya için diğer bayilerin yanı sıra kamuoyunun da desteğiyle büyüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Kadıköy, Maltepe ve Kartal'daki Arçelik ve Beko mağazalarından veya TEGV'nin web sitesi www.tegv.org ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Arçelik A.Ş., Kurtalan, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... 'Yeni Dünya Kampanyası'nda ilk tabletler çocuklara ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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