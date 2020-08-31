Son dakika haber | Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim yoluyla yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamanın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İslahiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda da saat 9'da okul öğretmenlerince okunan İstiklal Marşının ardından eğitim öğretim dönemine başlandı. Okul önünde öğrencilerin bulunmaması buruk anlar yaşanmasına neden olurken toplanan öğretmenler İstiklal Marşına eşlik etti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğretmen ve çalışan personel, okula ateşleri ölçülerek alındı. Okul civarındaki evlerde oturan öğrencilerin okulun açılışını izlemeleri ise farklı görüntüler oluşturdu.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı - Son Dakika

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