Son dakika haber! Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle başladı - Son Dakika

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Atatürk Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Okulların uzaktan eğitimle açılması dolayısıyla törene öğrenciler katılmazken, İstiklal Marşı'nı öğretmenler okuldu.

Atatürk Lisesi Müdürü Halit Güneş, törende yaptığı konuşmada, ders başı törenine öğrencilerin katılmamasının burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

21 Eylül'de öğrencilerle birlikte yeniden başlangıç yapmayı arzuladıklarını belirten Güneş, "Biz istiyoruz ki şuanda sizlerin yerinde cıvıl cıvıl öğrencilerimiz olsaydı, bu coşkuyu hep birlikte yaşasaydık. Onlara 'konuşma artık, sırana geç' deseydik, hep birlikte şevkle İstiklal Marşını söyleseydik. Ancak dünyanın başına problem olan koronavirüs yüzünden bunu bugün yaşayamıyoruz. Umarım 21 eylülde bunu öğrencilerle hep birlikte yaşayacağız. Bunun için de bizlere düşen bakanlıklarımızın bize önerdiği maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak bu işin üstesinden geleceğiz." dedi.

Öğretmenler, törenin ardından uzaktan eğitim çalışmalarını değerlendirmek üzere toplantı yaptı.