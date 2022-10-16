Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş

Evli ve bir çocuk babası 42 yaşındaki Yener Saygın'ın yengesi Yıldız Saygın, AA muhabirine, Saygın'ın çocukluğundan beri Keçideresi köyüne gelip yanında kaldığını söyledi. Her bayram ve yaz tatillerinde görüştüklerini anlatan Saygın, şöyle devam etti:

"KİMSEYE ZARARI YOKTU"

"Birkaç sene balıkhanede çalıştı, daha sonra güvenliğe girdi. Babası da ocaktan emekli oldu. Evlendi, çocuğu oldu. Daha sonra maden ocağına girmek istedi. Babası da 'Ben taraftar değilim, çok uğraştım.' demiş. O da 'Ben hep garsonluk yapamam, gireceğim.' demiş. Ben de söyledim; 'Neden girdin?' dedim. 'Olsun yenge, ben 10 sene sonra emekli olacağım.' dedi. Bir çocuğu vardı, çok iyi bakıyordu. Annesine, babasına bakıyordu. Onlara yardım ediyordu, çalışkandı. Sevilen biriydi, kimseye zararı olmayan birisiydi."

YENİ EVİNE EŞYA YERLEŞTİRMEK İÇİN VARDİYASINI DEĞİŞTİRMİŞ

Yener Saygın'ın yeni bir ev aldığını belirten Saygın, "Patlama günü evin yeni eşyaları gelecekmiş. 'Eve onları yerleştireyim.' diye işe gitmemiş. Akşam 4 mesaisine gitmiş. Normal mesaisi sabah 08.00-16.00 imiş ama o 16.00-00.00 vardiyasına gitmiş." diye konuştu.

6 ARKADAŞINI ÇIKARDI, DAHA FAZLASINI KURTARMAK İÇİN YİNE GİTTİ

Saygın, Yener Saygın'ın patlama sonrası "6 arkadaşını çıkardığını, daha sonra tekrar dönüp geride kalanlara yardıma gittiğini" öğrendiklerini dile getirerek, "Diğer arkadaşlarını kurtarmak isterken oksijeni bitmiş. 'Belki arkadaşlarımı kurtarırım.' diye düşünmüştür. Bizler öyle düşündük." ifadelerini kullandı.

"NORMALDE GÜNDÜZ VARDİYASINDAYMIŞ"

Amca Hüseyin Saygın da yeğeninin patlamada arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğünü öğrendiklerini aktararak, "Cesur bir insandı, öyle olmasa madene girmezdi. Bazıları korkudan girmiyor. Babası Amasra maden ocağından emekli, aynı yerden emekli. Babası madenin zorlukları nedeniyle girmesini istemiyordu. O gün de normalde gündüz vardiyasındaymış. Eşya mı ne almış." dedi.