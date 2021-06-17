Son dakika haber | Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün'ü transfer etti

Son dakika habere göre SÜPER Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Misli.com 3'üncü Lig ekibi Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer etti.

SÜPER Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Misli.com 3'üncü Lig ekibi Elazığspor'dan Cengizhan Akgün'ü transfer etti. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Elazığspor'un kanat oyuncusu Cengizhan Akgün ile anlaştı. Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü 500 bin TL bonservis bedeli ile 3+1 yıllığına renklerine bağlamıştır" denildi.



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