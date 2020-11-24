Son dakika haber! Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi. Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife

Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi

Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz

Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı

Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım

23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı