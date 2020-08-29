Son dakika haber: Yeni Malatyaspor, trafik kazasında vefat eden taraftarını unutmadı

Yeni Malatyaspor Kulübü, 2016'da trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarı Batuhan Yakup Memiş'in adını Yeni Malatya Stadı'nın protokol tribünündeki salona verdi.
Kulübün sosyal medya hesabından, "Batuhan Yakup Memiş'in adı ölümsüzleşti" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, taraftarın isminin stattaki protokol tribününe verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"2016 yılında elim bir kaza sonucu henüz hayatının baharındayken kaybettiğimiz arma aşığı taraftarımız Batuhan Yakup Memiş'in adını stadyumumuzda ölümsüzleştirdik. Kulübümüz ve taraftarımızın organizasyonu ile Batuhan Yakup Memiş'in adını protokol tribünümüzdeki VIP salonumuza verdik."
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:39 - Kaynak: AA
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