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YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI - Son Dakika

YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI

04.12.2021 10:38

? Yapılan araştırmaların, okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda da miyopinin yüzde 50 oranında artış gösterdiğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.

? Yapılan araştırmaların, okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda da miyopinin yüzde 50 oranında artış gösterdiğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Kocabıyık, bu durumun yeni normalde online eğitim ve evden çalışma sistemlerine geçişle oluşan ekran maruziyetlerine bağlı olarak genç ve yaşlı grupta da artış gösterdiğini söyledi. Kocabıyık, ekrana bakma sürelerinin artışındaki hızla 2050 yılında, dünya nüfusunun yaklaşık yarısında miyopi olabileceğini söyledi.

Amerika'da bilim insanlarının yaptığı araştırma, miyopinin arttığını ortaya koydu. Özellikle pandemi döneminde online eğitim sürecine girilmesi ve evden çalışma sisteminin gelmesiyle ekrana bakma süresine bağlı olarak yaşanan artış dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarında okul öncesi çağdaki çocukların yüzde 50'sinin miyopi olduğunun altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Kocabıyık, belirtiler ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

OKUL ÖNCESİ ÇAĞDA MİYOPLUK YÜZDE 50 ARTTI

Pandemide değişen alışkanlıklarla birlikte özellikle ilkokul ve ortaokul çocuk yaş grubunda, yetişkin düzeyde de olmak üzere miyopide belirgin bir artış olduğunu söyleyen Kocabıyık, 'Yapılan araştırmalarla birlikte teyit edilen bu konu uzmanların ve ailelerin de farkında olduğu bir durum. Okul öncesi çağda miyopluk belirgin bir sıklıkta artmaya başladı. Türkiye'de tam bir çalışma yok ama Amerika'da yapılan çalışmalarda bu artışın yüzde 50'ye yakın olduğu görüldü. Burada devreye online eğitim ve çalışma temposunun fazla olması, ekrana bakma süresini arttırdığından miyopide de buna bağlı bir artış oldu. Bu hızla giderse 2050 yılında, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyopi ile karşılaşacağını söylemek mümkün' dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ GÖZ KISMA

Miyopinin belirtilerine ilişkin bilgi veren Kocabıyık, 'Çocuklar gözlerini kısarak bakmaya, gereğinden fazla kırpmaya, kaşımaya ve yakından bakma ihtiyacı duymaya başlıyor. En belirgin belirti, gözlerini kısarak bakma. İlkokul ve ortaokul yaş grubu, zaten göremediğini ifade ediyor' diye konuştu.

FARKLI GÖZ RAHATSIZLIKLARINI BERABERİNDE GETİREBİLİR

Miyopinin gözde farklı problemlere de neden olabileceğini belirten Kocabıyık, 'Özellikle miyopinin artmasıyla birlikte retina bozuklukları retina içindeki tabakalarda ayrılma gibi daha büyük sorunlar gelişebilir. Bu sadece çocuk veya ergen yaş grubunda değil, ileri yaş grubunda da ve ileri derece miyopi olan hastalarda da daha önemli bir risk faktörü. Çünkü zaten ilerlemiş olan hastalarda ekran maruziyeti arttığında bu tip retina hastalıklarının oluşma riski artıyor. Eskiden 20'li yaşlarda miyopinin duracağını öngörüyorduk. Fakat artık artan ekran maruziyeti, bağımlılığı ya da iş yerinde bilgisayara bakma süresi ile bunu öngöremiyoruz. Yani 30'lu, 40'lı yaşlarda da ilerleyebiliyor. Hastalarda dikkate alınmayan cisim uçuşmaları, gölgeli görmeye kadar varabiliyor' uyarısında bulundu.

GÖZ KURULUĞU DA CİDDİ BİR PROBLEM

Kocabıyık, miyopi kadar göz kuruluğu sendromunun da önemli bir rahatsızlık olduğuna dikkati çekerek, 'Miyopi ve retina bozuklukları dışında diğer yaygın bir göz problemi de göz kuruluğu sendromu olarak adlandırdığımız bir problem. Hastalar bunu da hafife alıyor fakat önemli bir rahatsızlık. Çünkü yanma, kaşıntı, batma ve çok sık göz kırpma gibi gözde ciddi problemlere neden olabiliyor. Bunlar uzun vadede oluştuğu için tedavisi de hemen mümkün olmayabiliyor. Onun için çok beklemeden, benzer şikayetlerde hekime başvurmak gerekiyor. Uzun süre damla tedavisi yapılması gerekebiliyor' dedi.

ÇOCUKLARA 1 SAAT YÜRÜYÜŞ ÖNERİSİ

Çocukların sakinleşmesi için telefon veya tablet gibi teknolojik aletleri bilinçsizce kullanmasından kaynaklı ekran maruziyetinin ebeveynler tarafından önlenmesi gerektiğini söyleyen Kocabıyık, 'Artık çocukların küçük yaşlardan itibaren sakinleşmesi için telefon veriliyor. Aynı şekilde okul çağındaki çocuklar ödev yapmak için ya da derslerle ilgili bilgisayar kullanıyor. Bu noktada gözleri dinlendirmek gerektiğini belirtelim. Bunu da 20 dakikada bir, en az 1-2 dakika gözü yakın odaklamadan uzaklaştırmak için uzak mesafelere bakmak gerekir. Ev ortamında bakılabilecek maksimum mesafede olabilir. Okul öncesi grupta evde balkon varsa dışarı baktırmak, balkon yoksa parka çıkılabilir ya da gezilebilir ki bu da en sağlıklı yöntemlerden biri. Bu da en az 1 saat olacak şekilde uygulanabilir' önerilerinde bulundu.

Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Özellikle okul öncesindeki küçük yaş grubunu telefondan uzaklaştırmak gerekiyor. Ebeveynler, çocuğu sakinleştirmek için çok sık telefon ve tablet veriyor. İlkokul, ortaokul çağında mecburen ekrana bakan çocuklarımızın da maksimum seviyede dinlenmesi önem arz ediyor. Onun dışında, özellikle genç yaş grubunun karanlık ortamda telefonla ilgilenmemesi gerekir. Miyop olmayan çocuklarda çok sık görülmekle beraber, olanlarda da ilerleme başladığını da söyleyelim. Dolayısıyla bu noktada göz muayenelerinin aksatılmadan yapılması da önemli.'

YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI
YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI
YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI
YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI
YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI

Amerika Birleşik Devletleri, Pandemi, Tablet, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: YENİ NORMALDE OKUL ÖNCESİ ÇAĞDAKİ ÇOCUKLARDA MİYOPİ YÜZDE 50 ARTTI - Son Dakika
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