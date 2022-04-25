Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi

25.04.2022 12:52
Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi

Son dakika habere göre Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.

Programa katılanlar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı. Ağıtla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, programda yaptığı konuşmada, bu anma törenlerinde bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kore Savaşı gazisinin kızı olarak, savaşın faturasının ve silahlı kuvvetlere hizmet edenlere, ailelerine olan borçların son derece farkında olduğunu dile getiren Whaitiri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada olmak; siyasi liderlerin, uluslarının silahlı kuvvetlerini çatışmaya gönderdiklerinde taşıdıkları ağır sorumluluğun altını çizmektir. Çanakkale Savaşları'nın planlamasını incelediğimizde tüm sürecin ne kadar işlevsiz ve yetersiz kaldığını, savaşın hedeflerinin ne kadar gerçeklikten uzak olduğunu ve süreci yürütenlerin karşı tarafın yeteneklerini ve kararlılığını ne kadar küçümsediğini görüp dehşete katılmamak mümkün değil. Çanakkale'ye ayak bastıktan sonraki birkaç hafta içinde birçok Yeni Zelandalı asker, ne kadar yanlış düşünülmüş bir askeri sefere katıldıklarını açıkça görebiliyordu. Anlaşılabilir bir şekilde, bazıları için bu durumu kabul etmek zor oldu. Her ne kadar bu durumun sorumlularını kınasalar da görevlerini yapmaya devam ettiler. Burada savaşanların tüm cesareti, fedakarlıkları ve kararlılığı, gerçek bir şansı bulunmayan bir askerin seferin sorumluluklarının hatalarını aşmaya yetmedi. Bu gerçek, 1915'in ölüm ve acılarını daha da trajik hale getiriyor. Bu, yüzleştirme imkanı sunan ancak bugün üzerinde düşünmemiz gereken de bir gerçeklik."

Savaşta hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilmesinin ardından kahramanlık şarkıları seslendirildi.

Ülke temsilcilerinin anıta çelenkler bırakması ve saygı duruşuyla devam eden törende, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı. Anıta, Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, çelenk bıraktı.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Birliğince Haka dansı gösterisiyle sona eren törene, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ve Çanakkale Savaşları'nda yer alan diğer ülkelerin temsilcileri ile Anzak torunları katıldı.

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Gelibolu Yarımadası, Yeni Zelanda, Çanakkale, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yeni Zelanda Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı töreni düzenlendi - Son Dakika
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