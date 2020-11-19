Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, "Uluslararası Aktivist Ödülü" verildi - Son Dakika

ABD'nin Harvard Kennedy School Kamu Liderliği Merkezi'nin "2020 Gleitsman Uluslararası Aktivist Ödülü" bu yıl Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e verildi.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ödülü kabul eden ancak 150 bin ABD doları (yaklaşık 216 bin Yeni Zelanda doları) para ödülünü almayan Ardern, paranın ülkesinden Harvard Kennedy School'a kayıtlı bir öğrencinin bursuna ödenmesini istedi.

Başbakan Ardern'in, 2020 Gleitsman Uluslararası Aktivist Ödülü'nü kabul etmiş olmasından dolayı "heyecanlı" olduklarını belirten okulun Kamu Liderliği Merkezi Direktörü Profesör Wendy R Sherman, "Başbakan hepimize gücün, merhametin, bilimin, açık iletişimin, tevazuun ve aktivizmin olumlu sonuçlar yaratmak için yan yana olması gerektiğini hatırlattı. Başbakan ilkeli, etkili ve adil bir liderlik örneği sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halkın sağlığını korumak için aldığı sıkı önlemler ve ülkesindeki terörist saldırıya verdiği tepkiyle Ardern'in ödüle layık görüldüğünü belirten Profesör Sherman, ödülün 1 Aralık'ta internet üzerinden düzenlenecek törenle Ardern'e verileceğini söyledi.

Ödül geçmiş yıllarda, Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela, Doğu Timorlu bağımsızlık hareketinin lideri Jose Ramos-Horta ve ABD'nin sivil haklar savunucusu John Lewis gibi kişilere verilmişti.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında yapılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Müslümanlara şefkatle yaklaşması kadar, hızlı davranarak ülkedeki saldırı silahlarını yasaklayan kanunları çıkarmasıyla da dünya kamuoyunun takdirini kazanmıştı.

Kovid-19 salgına karşıda hızlı hareket ederek ülke sınırlarını kapatan Ardern, Yeni Zelanda'nın virüsü ilk yenen ülkeler arasında yer almasını sağlamıştı.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalanan toplam 2 bin 10 kişiden 1948'i sağlığına kavururken, halen 37 aktif vakanın bulunduğu ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle sadece 25 kişi hayatını kaybetti.