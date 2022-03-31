Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı'nı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı'nı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

31.03.2022 12:01
Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı'nı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i ölümle tehdit etmekten suçlu bulunan 56 yaşındaki Michael Cruickshank, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i ölümle tehdit etmekten suçlu bulunan 56 yaşındaki Michael Cruickshank, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda Herald'ın haberine göre, 2019-2020 döneminde hükümet yetkililerine suçlular, köle tüccarları ve devlet onaylı teröristler şeklinde adlandırarak 88 elektronik posta yollayan Cruickshank, bunlardan 2'sinin tehdit içerikli olması nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Auckland Bölge Mahkemesinde görülen davada, sanığın tehdit içerikli 2 elektronik postayı yolladığı sırada alkollü olduğu yönündeki savunmalarını kabul etmeyen ve sarhoşluğun bir savunma olmadığını söyleyen Hakim Brooke Gibson, Cruickshank'ı bir yıl hapis cezası verdi.

Cruickshank'ın 1995'te kaza geçirdikten sonra kurumlara kızgın olduğunu ve daha sonra aldığı destekten memnun olmadığını açıklayan Hakim Gibson, hapis cezasının ev hapsine çevrilmesi önerisini de kabul etmedi.

Başbakan Ardern'e yolladığı elektronik postalarda küfürlerle birlikte "kafasını uçurmakla" tehdit eden Cruickshank, "Seni, kendim bu dünyadan sileceğim." ifadesini kullanmıştı.

Ardern, İşçi Partisi lideri olarak girdiği Yeni Zelanda'daki 2017 genel seçimlerini kazanarak ülkenin 40'ıncı başbakanı olarak göreve gelmişti.

Ülkede 2020 yılında yapılan genel seçimlerden de tek başına iktidara gelerek zaferle çıkan 41 yaşındaki bir çocuk annesi Ardern, çoğu kamuoyu yoklamasında hala tercih edilen lider olmaya devam ediyor.

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Yeni Zelanda, Hükümet, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı'nı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı'nı ölümle tehdit eden kişiye 1 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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