Son dakika haber! Yeni Zelanda'da aşı ve maske karşıtı 120 protestocuya gözaltı - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki parlamento önünde aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden 120 gösterici gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da araçlarıyla parlamento önüne gelerek çadırlarla kamp kuran aşı ve maske karşıtı protestocuların gösterileri, 3. gününde devam ediyor. Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından polis harekete geçti. Ülkenin diğer bölgelerinden 100'den fazla polis memuru başkente çağrıldı ve parlamento önünde barikat kuruldu. Protestoculara yapılan "dağılın" uyarısı sonuç vermeyince polis, akşam saatlerine kadar 120 göstericiyi gözaltına aldı. Wellington Bölge Komutanı Corrie Parnell, "Polis, bölgeyi terk etmek için defalarca protestoculara uyarıda bulundu ve bazılarını bölgeden tahliye etmeye başladı. Polis, insanların protesto etme hakkını kabul ederken, bunun daha geniş halk üzerinde olumsuz etkiye yol açmayacak şekilde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başkentte hayat felç oldu

Protestoculardan bazıları araçlarını parlamentonun etrafındaki sokaklara bırakarak yolların kapanmasına neden olmuştu. Protestonun başlangıcından bu yana Milli Kütüphane ve bölgedeki birçok kafe ve bar da kapılarını kapatmıştı. Milletvekillerinin çoğunun kayıtsız kaldığı gösteriye yönelik Yeni Başbakanı Jacinda Ardern de "Yeni Zelandalıları temsil etmiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Protestocular öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel de dahil olmak üzere bazı meslek gruplarına getirilen zorunlu aşı uygulamasının kaldırılmasını istiyor. Protestocular ayrıca, mağaza ve sınıf gibi yerlerde uygulanan maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Nüfusun yüzde 77.5'i tam aşılı

Yeni Zelanda yönetimi, ülke sınırlarını kapattıktan ve korona virüsün yayılmasını önlemek için uyguladığı katı karantinaların artından salgının en kötü dönemini geride bıraktı. 5 milyonlu ülkede sadece 53 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 18 bin 837 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni Zelandalıların yüzde 77.5'i (3.94 milyon kişi) korona virüse karşı iki doz aşı yaptırdı. - WELLINGTON