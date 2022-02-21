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Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti

21.02.2022 07:04
Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 377 yeni vakanın kaydedildiği ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 377 yeni vakanın kaydedildiği ülkede 2 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük kenti Auckland'daki Middlemore Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 70'li yaşlardaki 2 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55'e yükselirken, son 24 saatte 12'i yurt dışından dönenler arasında olmak üzere 2 bin 377 Yeni Zelandalıya Kovid-19 teşhisi konuldu.

Toplam vaka sayısının 33 bin 317'ye çıktığı Yeni Zelanda'daki 16 bin 371 aktif vakadan biri yoğun bakımda olmak üzere 166'sı hastanede tedavi görüyor.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 930'a çıktı

Salgının yayılmaya başlamasıyla, vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020'de kapattığı sınırlarını bugün yeniden açan Avustralya'da, Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 930'a yükselirken, 15 bin 888 kişide de Kovid-19 tespit edildi.

Halen 214 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastanedeki 2 bin 647 kişiden 255'i yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika


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