Son dakika haber! Yeni Zelanda'da terör gazisi Türk'ün "barış yürüyüşü" amacına ulaştı - Son Dakika

Christchurch kentindeki Nur camisinden genel görüntüler

Yeni Zelanda'da terör gazisi Temel Ataçocuğu'nun röportajı - Temel Ataçocuğu:

"Teröristin nefretle katettiği mesafeyi barış yoluna döndürdüğüme inanıyorum"

"Gelecek nesillerin aynı acıları yaşamaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum"

MELBOURNE (AA) – RECEP ŞAKAR - Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen terör saldırısında yaralanan Temel Ataçocuğu (47), teröristin kiraladığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentindeki camiye olan 360 kilometrelik mesafeyi barış yoluna çevirmek için başlattığı yürüyüşün amacına ulaştığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce Yeni Zelanda'daki camilere düzenlenen, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısından vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 9 kurşun yarasıyla kurtulan Ataçocuğu, 1 Mart'ta başlattığı yürüyüşü yarın tamamlayacak.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede çok sayıda ameliyat geçirmesine rağmen hayatta kalmasının kendisine önemli bir misyon yüklediğini düşünen Ataçocuğu'nun, teröristin yaşadığı Dunedin kentindeki evden saldırıyı gerçekleştirdiği Christchurch kentine yaptığı nefret yolculuğuna karşılık aynı mesafeyi katetmek için başlattığı "barış yürüyüşünü" tamamlamasına 25 kilometre kaldı.

Toplam 360 kilometrelik yolu ayaklarındaki 5, kolundaki 3 ve ağzındaki bir kurşun iziyle yürümek için Dunedin'den yola çıkan Ataçocuğu, yolda yaşadığı zorluklar ve Yeni Zelanda halkından gördüğü destekle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Barış yürüyüşü amacına ulaştı"

Ataçocuğu, yola çıktığında yürüyüşün bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini dile getirerek "Yürüyüşe ilginin bu kadar hızlı büyüyeceğini tahmin etmemiştim ama medya aracılığıyla dünyanın birçok yerine yayılmaya başladı. Barış yürüyüşünün amacına ulaştığına inanıyorum. Benim için bir ilkti, umarım daha fazla kişiye yayılır ve bu barış yürüyüşü insanlara bir ışık olur ve insanlar barışa daha çok önem verir diye umut ediyorum." dedi.

"Teröristin nefretle katettiği mesafeyi barış yoluna döndürdüğüme inanıyorum"

Yaklaşık 13 yıldır Yeni Zelanda'da yaşayan 2 çocuk babası Ataçocuğu, "Teröristin nefretle katettiği mesafeyi barış yoluna döndürdüğüme inanıyorum. Yürüyüşe başladığım ilk üç gün yürürken sözlü saldırı olabilir mi diye bir endişem vardı ama üçüncü günden sonra endişem güvene döndü. İnsanların dostluğunu, cana yakınlığını ve desteğini gördüğüm için düşüncelerimin negatiften pozitife döndüğünü söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillerin aynı acıları yaşamaması için mücadele ediyorum"

Ataçocuğu, yürürken oluşan ayaklarındaki su toplamalarının enfeksiyon kapmasından dolayı 2 gün hastanede yatmasına rağmen yürüyüşünü sonlandırmadığını anlatarak "Terör saldırısında yaralanmış bir kişi olarak çekilen acıları ve yaşanan zorlukları bildiğim için gelecek nesillerin aynı acıları ve aynı tecrübeleri yaşamaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak sıkıntılar çekiyorum ama benim inatçı bir kişiliğim var. Ben kendime 'inatçı Türk' diyorum. Hayat tarzımda da yarışçı bir yapım var, başladığım her şeyi bir şekilde bitirebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum." şeklinde konutu.

Nur Camisi'ne ulaşmak için kalan 25 kilometrelik mesafeyi yarın vatandaşlar ve yerel yetkililerin de katılımıyla tamamlayacağını belirten Ataçocuğu, camiye vardığında barışa katkısından dolayı Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel tarafından kendisine bir ödül ve sertifika verileceğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen terör saldırısında, aralarında Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, Temel Ataçocuğu ve Mustafa Boztaş'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi yaralanmıştı.