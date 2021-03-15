Son dakika haber... Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde Saraybosna'dan dünyaya kardeşlik mesajı verildi - Son Dakika

Son dakika haber... Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde Saraybosna'dan dünyaya kardeşlik mesajı verildi

15.03.2021 16:55
Son dakika haber... Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde Saraybosna'dan dünyaya kardeşlik mesajı verildi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da gerçekleştirilen terör saldırısının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen etkinlikte dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı verildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019'da gerçekleştirilen terör saldırısının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen etkinlikte dünyaya birlik ve kardeşlik mesajı verildi.

Türkiye'den Uluslararası Bilgi ve Algı (BİLAL) Derneği tarafından Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasını tetikleyen Saraybosna suikastının gerçekleştirildiği tarihi Latin Köprüsü'nde düzenlenen programda, üzerinde "Hello Brother" (Merhaba Kardeş) yazılı pankart açıldı.

BİLAL Derneği Başkanı Ömer Lütfi Türkmenoğlu, burada yaptığı açıklamada, dernek olarak amaçlarının İslam birliğine hizmet etmek olduğunun altını çizerek, terörist Brenton Tarrant'ı cami girişinde "Hello Brother" diyerek karşılayan ve saldırının ilk kurbanı olan Davud Nabi'nin bu mesajının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Nabi'nin bu mesajının Müslüman olan ve olmayan herkes tarafından anlaşılması gerektiğini söyleyen Türkmenoğlu, "Terörün milleti yoktur. Terörün dini yoktur. Bir dine mensup birinin gerçekleştirdiği terör eylemi o dini bağlayan bir faktör değildir. Dolayısıyla suçun bireyselliğini ön plana çıkartarak dünyadaki bütün insanların önyargılarını bir kenara bırakmalarını ve Nabi'nin mesajını algılamalarını önemsiyoruz." dedi.

"Tüm dünyaya kardeşlik mesajı vermek için buradayız"

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ağabeyi Zekeriya Tuyan'ı kaybeden Yahya Tuyan da yaşananları televizyondan öğrendiğini anlatarak, "Masum insanlar dua ederken, saf duygularla camide bulunurken böyle bir saldırının gerçekleşmesi haince bir davranış. İki yıl geçti ama ağabeyimin acısını unutamıyorum." dedi.

Bosna Hersek'e gelme nedenlerine de değinen Tuyan, "Burada da katliam yaşandı. Buradan tüm dünyaya kardeşlik mesajı vermek için buradayız." diye konuştu.

İki yıl önceki terör saldırısından sağ kurtulmaya başaran Mustafa Boztaş ise 2009'dan beri Yeni Zelanda'da yaşadığını ve Christchurch'e okumaya gittiğini anlatarak, saldırıda bacağından vurulduğunu ve teröristin camiden çıkmasıyla pencereden kaçtığını ifade etti.

Boztaş, dünyaya kardeşlik ve sevgi mesajı vermek için Bosna Hersek'e geldiklerini de sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'daki terörist saldırı

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı terörist tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Bütün dünyanın tepkisini çeken saldırıda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı videoya alıp sosyal medyadan canlı paylaşan terörist Tarrant'ı Nur camisi girişinde "Hello Brother" diye karşılayan ilk kurban Davud Nabi'nin bu son sözü simge haline gelmişti.

Tarrant, Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın ardından 27 Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yeni Zelanda, Christchurch, Saraybosna, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yıl dönümünde Saraybosna'dan dünyaya kardeşlik mesajı verildi - Son Dakika


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