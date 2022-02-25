Son dakika haber! Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika haber! Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

25.02.2022 05:12
Son dakika haber! Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

Son dakika haber... Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri operasyonları durdurması ve derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri operasyonları durdurması ve derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı açıklamada bulunan Başbakan Ardern, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadıklarını ve operasyonla bağlantılı Rus Hükümeti yetkililerine seyahat yasağı da dahil olmak üzere bir dizi önlemin derhal uygulanacağını belirtti.

Rusya'ya Ukrayna'daki askeri operasyonları durdurması ve derhal geri çekilmesi çağrısında bulunan Ardern, "Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini şiddetle kınıyor ve uluslararası topluma Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını derhal durdurma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür durumlarda çözümün "gereksiz ölümler ve yıkımlarla değil diplomasi yoluyla" mümkün olacağını vurgulayan Ardern, "Bu, Rusya'nın kışkırtılmamış bir saldırısıdır. Rusya'nın tamamen kaçınılabilir yolu seçmemesinden dolayı, düşünülemez sayıda masum hayatını kaybedebilir." ifadelerine yer verdi.

Ülkesinin askeri harekata karşılık bir dizi yaptırım kararı aldığını açıklayan Ardern, Rus Hükümeti yetkililerine ve Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatla bağlantılı diğer kişilere yönelik hedefli seyahat yasaklarının yanı sıra Rus askeri ve güvenlik güçlerine mal ihracatını yasakladıklarını duyurdu.

Ardern, bir sonraki duyuruya kadar diplomatik katılımı sınırlayarak Rusya ile ikili ilişkilerin sağlandığı dışişleri bakanlığı istişarelerinin de askıya alındığını sözlerine ekledi.

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Yeni Zelanda, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yeni Zelanda, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika


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