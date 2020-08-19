Son dakika haber... Yeniçağa'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın da katıldığı denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında iş yerleri, marketler, lokantalar, toplu taşıma araçları, kafeteryalar ve alışveriş alanlarının denetimi gerçekleştirildi.

Gerçekleşen denetimlerde, Kaymakam Özçelik ve beraberindekiler, ilgili iş yerlerini ziyaret ederek tebirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.