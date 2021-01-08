Son dakika haber | Yeniceköy'de çocuk oyun alanı hizmete girdi - Son Dakika

Son dakika haber | Yeniceköy'de çocuk oyun alanı hizmete girdi

08.01.2021 15:47
Son dakika haber | Yeniceköy'de çocuk oyun alanı hizmete girdi, System.String[]

Son dakika habere göre İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış olan çocuk oyun alanının yerine 1520 metrekare proje alanında yeni bir park inşa etti.

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesi 430. Sokakta bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamış olan çocuk oyun alanının yerine 1520 metrekare proje alanında yeni bir park inşa etti. Yürüyüş yollarından spor alanlarına, ağaçlandırmasından çocuk oyun gruplarına kadar her şeyi ile eksizsiz hale gelen park bölgenin çehresini değiştirdi.

Bir yandan yeni projelerle geleceğin İnegöl'ünü inşa ederken, bir yandan da kullanım ömrünü tamamlamış eski alanları düzenleyen İnegöl Belediyesi, Yeniceköy Mahallesinde artık kullanılamayacak hale gelen çocuk oyun alanını revize etti. Eski küçük parkın yerine 1520 metrekarelik bir sosyal donatı alanı kazandırılan bölgede, çocuklar ilk günden parka akın etti. Yürüyüş yollarından spor alanlarına, ağaçlandırmasından çocuk oyun gruplarına kadar her şeyi ile eksiksiz hale gelen park, mahallenin yeni hayat alanına dönüştü.

Yeni görünümüyle hizmete giren parkı, Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Taban, "Bugün Yeniceköy Mahallemizde 430. Sokakta çocuklarımızla beraberiz. Bu alan içerisinde daha önce bulunan eski parkımızın revizyonunu gerçekleştirdik. Bu revizyon ile güzel bir hayat alanı, güzel bir donatı alanı oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi burada sert zemin alanları da var, beraberinde yeşil alanlarımız, ağaçlandırmış olduğumuz peyzaj yaptığımız alanlarımız var, çocuklarımızın güzel güzel oynayabileceği oyun alanları var. Velhasıl küçük dokunuşlarla mahallelerimizde altyapı gibi çalışmaların yanında ihtiyaç olan donatı alanlarını da oluşturuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda, güvenli bir ortamda aileleriyle birlikte güzel zaman geçirebilmeleri adına bu kompleks alanları yapıyoruz" dedi.

İhtiyaç duyulan alanlarda benzer uygulamaların hayat bulacağını da ifade eden Taban, "Burada arkadaşlarımız 44 adet yetişkin ağaç ilavesi yaptılar. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ağaçlarımız yeşerdiğinde onların gölgesinde çok daha güzel günler geçirecek inşallah buradaki evlatlarımız, ailelerimiz. Burada toplam alan 1520 m2. Bu alanı az önce ifade ettiğim minvalde düzenledik. Fitness aletleri ve diğer parkuları oluşturduk. Etrafında çok güzel bir yürüyüş alanı oluşturuldu. Bu yaptığımız çalışmaları yerleşim alanlarının çoğalmasıyla beraber, ihtiyaç olmasıyla beraber bizler de hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ben yapılan çalışmanın öncelikle çocuklarımıza emanet olduğunu söylüyorum. Onlara hediye ederken koruyup kollamalarını da istiyorum. Yapılan çalışma mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Son dakika haber | Yeniceköy'de çocuk oyun alanı hizmete girdi
Son dakika haber | Yeniceköy'de çocuk oyun alanı hizmete girdi

İnegöl Belediyesi, Yeniceköy, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yeniceköy'de çocuk oyun alanı hizmete girdi - Son Dakika


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