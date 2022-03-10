Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu - Son Dakika
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Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu

10.03.2022 15:00

Son dakika haberleri... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında mutabakat metni imzalayan 6 siyasi partinin görüş ve pozisyonları nedeniyle ülkeye ve millete verebilecekleri bir şey olmadığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında mutabakat metni imzalayan 6 siyasi partinin görüş ve pozisyonları nedeniyle ülkeye ve millete verebilecekleri bir şey olmadığını söyledi.

Erbakan, kentteki bir otelde gazetecilerle buluştuğu toplantıda, iktidarı ve ekonomi yönetimini eleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın oylarının her geçen gün azaldığını savunan Erbakan, "Burada önemli bir nokta da 'İktidarı değiştireceğiz ama yerine neyi getireceğiz?' konusudur. Bu malum muhalefet partilerini mi getireceğiz? Kafayı parlamenter sisteme takmışlar. Bundan başka bir şey konuştukları yok. Gece gündüz parlamenter sistem. Biz her zaman diyoruz ki mesele sitem meselesi değil mesele zihniyet meselesidir." ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında mutabakat metni imzalayan 6 siyasi partiyi eleştirerek şunları kaydetti:

"Daha önce sizin iş başına gelip de ülkeyi, milleti düze çıkarttığınıza, yüzünü güldürdüğünüze dair bir 'İş bitirme belgeniz' var mı? Hayır, yok. Hatta bir kısmında iş bitirme belgesi değil 'iş batırma belgesi' var. Öyleyse mevcut iktidarı değiştirecek, yerine malum muhalefet partilerini getireceksek yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş oluruz. Muhalefet partilerinin geçmişten gelen ve şu anda da ifade ettikleri görüş ve pozisyonları dolayısıyla ülkeye, millete vereceği bir şey yoktur. Tüm bunlar bir 5-10 sene daha kaybetmemize sebep olacaktır. Milletimizin yüzünün gülmesi, yaşanabilir yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, paylaşımda, yönetimde adaletin hayata geçirilmesi ancak ve ancak Milli Görüş iktidarına bağlıdır."

Erbakan, üçüncü ittifak düşünceleri olup olmadığıyla ilgili soruyu, "Biz dedik ki bu 'benzemezler'in bir araya gelmesindense seçmen kitlesi birbirine yakın olan partiler bir araya gelsinler. Burada Demokrat Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA PAR, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi bunların bir birlikteliği olursa bir sinerji olur ve böylece endişeler, sıkıntılar seçmende kalmaz." diye yanıtladı.

Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu
Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu
Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da konuştu - Son Dakika


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