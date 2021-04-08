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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkede paylaşımda adaleti sağlayacak olan da biziz, yönetimde adaleti sağlayacak da biziz. Bu milletin derdine derman olacak olan da biziz." dedi.

Erbakan, partisince Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Artvin'i ilk kez ziyaret ettiğini ancak bundan sonra da kente gelerek Artvinlilerle buluşmaya devam edeceğini söyledi.

"Milli görüş" olarak dünyadaki götü gidişata kayıtsız kalamayacaklarını belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bizim 'Sadece kendimi kurtarayım, çoluk çocuğumun rızkını kazanayım, rahatıma bakayım, sadece namazımı kılayım, orucunu tutup hacca, umreye gideyim.' deme imkanımız asla yoktur. Çünkü 7 milyar insanın kul hakkının çiğnenmesi bizden sorulacak. Erbakan Hocamızın da Almanya'da muazzam imkanları bırakıp burada mücadele etmesinin arkasında yatan asıl sebep budur."

Fatih Erbakan, Türkiye'de halkın refahını artıracak ekonomik kaynağın olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Paylaşımda adalet prensibine sahip olmak lazım. Paylaşımda adalet prensibine sahip olup uygulamak için de milli görüş ruhu lazım. Esnafa, vatandaşa, çiftçiye yok yok yok. İmtiyazlılara gelince çok çok çok. Böyle giderlerse sandık konduğunda vatandaş da 'Size oy yok yok yok' diyecek. Bu ülkenin şahlanması mümkündür. Allah bize yeteri kadar imkan, kaynak vermiştir. Mesele o nimetin bölüşülmesinde."

İnsanların dertlerinden kurtulup saadet ve selamet bulmasının sadece ekonomiye bağlı olmadığı belirten Erbakan, "Bir ülkede adaletin tesis edilmesi lazım. Adalet olmadan huzur olmaz, barış olmaz, ekonomi de olmaz, yatırım da olmaz, gelişme de olmaz, kalkınma da olmaz. Türkiye'de sadece ekonomi noktasında değil, adalet noktasında da sorunlar görüyoruz. Biz adaleti de tahsis edeceğiz. Bu ülkede paylaşımda adaleti sağlayacak olan da biziz, yönetimde adaleti sağlayacak da biziz. Bu milletin derdine derman olacak olan da biziz." ifadelerini kullandı.