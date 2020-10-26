HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası

26.10.2020 15:51
HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası, System.String[]

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Eski Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'a terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Bakırhan katılmadı. Mahkeme heyeti, avukatlarının savunmalarının ardından Bakırhan'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

(Selami Deniz/İHA)

HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası

Tuncer Bakırhan, Gaziantep, Terör, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel HDP'li eski Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'a 10 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

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