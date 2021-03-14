Yenikapı Sahili kısıtlamaya rağmen doldu taştı - Son Dakika

Yenikapı Sahili kısıtlamaya rağmen doldu taştı
14.03.2021 16:45
FATİH'te havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili'ne akın etti.
FATİH'te havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da sahilde mangal yaktı.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular kısıtlamaya rağmen sahillere akın etti. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Yenikapı Sahili doldu taştı. Bazı vatandaşlar maskesiz dolaşırken, sahilde mangal yakanların olduğu görüldü.
- İstanbul
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