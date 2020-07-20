Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisinin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına teslim edilmesinin ardından kurucu üyelerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Yılmaz, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atam, sizin kurduğunuz cumhuriyetin ve fikirlerinizin ihyası için Yenilik Partimizi kurmuş bulunuyoruz.

Özgürlük, üretim ve zenginlik, adalet ve sosyal barış partimizin vazgeçilmezleridir. Türkiye, iktidar ve muhalefetiyle çıkmaza girmiştir. Aynılaşmış ve birbirlerinin kopyası olmuşlardır. Yeni ve cesur bir başlangıç artık tercih değil, zorunluluk olmuştur.

Cesaret, öz güven ve fikirlerimizle bu yeni dönemin öncülüğünü yapacağız. Yeni yüzler, yeni fikirler, yeni ve güçlü bir Türkiye özlemiyle yola çıktık. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu sürecin öncüsü olacaktır."

Yılmaz'a Anıtkabir ziyaretinde, eşi Özay Yılmaz ile kızları Özgü Ceren Yılmaz ve Aslışah Yılmaz da eşlik etti.

-"Türkiye'yi yeni ideallerle tanıştıracağız"

Yılmaz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bugün Yenilik Partisinin kuruluş dilekçesini, kurucular kurulunun tam listesini İçişleri Bakanlığına verdiklerini söyledi.

Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de artık kukla bir muhalefet veya 'dediğim dedik, çaldığım düdük.' diyen bir iktidar olmayacak. Biz güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni yüzler, yeni fikirler ve yeni ideallerle tanıştıracağız." dedi.