Son dakika haber: Yenişehir Belediyesi çocuk üniversitesi kuruyor - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı 2. Birleşimi Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, çocukların geleceğine ışık tutacak çocuk üniversitesi projesi oy birliği ile kabul edildi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan toplantıda bir önceki birleşimin tutanak raporları okundu. 2020 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği meclis toplantısında çocuklara, bilim, sanat ve spor etkinliklerini sevdirmeyi amaçlayan ve gelecekteki tercihlerine ışık tutmayı hedefleyen Mersin Yenişehir Çocuk Üniversitesi Projesi oy birliği ile kabul edildi. Proje ile ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi olarak çocukların eğitimine önem verdiklerini söyledi. Özyiğit, "Yenişehir Belediyemizin ilk üniversitesi oluyor. Yenişehir'de eğitim,0-3 yaş arasıerken çocukluk eğitimi ile başlayan bir süreç, bu süreçte çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Biliyoruz ki onlar doğru bir eğitim alırlarsa ülkenin geleceği ona göre şekillenir. ve eğitimde vereceğimiz her katkı gelecekte olumlu sonuçlar doğuracaktır" dedi.

"Süreç içerisinde kimlik kazandıracağız"

Gündemin bir diğer maddesi olan Alanya Sokağı'nda iyileştirme ve yayalaşma projesi kapsamında hazırlanan yönetmelik oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Başkan Özyiğit, "1902 sokak kuzey ve güney trafiğine kapattık ve burası yayaların daha rahat hareket ettiği banklar, yeşil alanlar, ışıklandırma gibi özellikler kattığımız bir yer oldu. Halkımız tarafından da memnuniyetle karşılanması bizim içinde büyük bir mutluluk vesilesi" ifadelerini kullandı. Sokaktaki dükkanların tente ve tabelasının değişikliğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Özyiğit, sokağa süreç içerisinde kimlik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Özyiğit, "Sokağa bir süreç içerisinde giydirme ve tabela, tente konusunda bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Durumu uygun olan vatandaşımız değişiklik yaptığında onu hangi şekilde yapması ile ilgili düzenleme hazırlanmış olan yönetmelikte yer alıyor. Bundan sonraki süreçte mevcutlar mevcutlarını korur ama bir değişiklik yapıldığında değişikliğe uyarak yeni oluşum gerçekleşir" diye konuştu.

Alanya Sokağı ve Kushimato Sokağı'nın birleştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Özyiğit, çalışmanın projesinin Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlandığını kaydetti. Özyiğit, şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ile yaptığımız görüşmede Alanya Sokağı ve Kushimato Sokağı'nın birleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın projesi Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanıyor. Önümüzdeki süreçte de onu hayata geçiririz diye düşünüyorum. Daha çok açık alanlarda yaşam alanları oluşturmaya ihtiyacımız var." - MERSİN