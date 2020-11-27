Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonunca 2002 yılından bu yana verilen Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü'ne layık görüldü.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ilçede 5 milyonluk yatırım ile gerçekleştirdiği yeşil kuşak ve bisiklet yolları projesi ile 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Avrupa Hareketlilik 2020 Ulusal Ödülü'nü kazandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda "Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri", "Kalıcı Önlemler" ve "22 Eylül Arabasız Gün" kıstaslarını yerine getiren ve hareketlilik.tbb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapan 51 belediye arasından 3 büyükşehir, nüfusu 100 bin üstü Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Uşak Belediyesi ve nüfusu 100 bin altı olan 3 belediye olmak üzere toplam 9 belediye ödüle layık görüldü.

Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında 2020 yılında en hareketli belediye ulusal ödülünü kazandı.