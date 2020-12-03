Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı

03.12.2020 11:51
Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yer altında elektrik hatlarının geçtiği boruda sıkışan kediyi, termal kamerayla yerini tespit edip, kurtardı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yer altında elektrik hatlarının geçtiği boruda sıkışan kediyi, termal kamerayla yerini tespit edip, kurtardı.

Karabağlar'ın Poligon semtinde, yer altındaki elektrik hattından sesler geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Termal kamerayla yapılan görüntüleme ile elektirik hattının geçtiği üzeri betonla kapalı borularda kedi bulunduğu tespit edildi. Vücut ısısı tespiti yapıp, görüntü alan termal kamerayla kedinin bulunduğu yer saptandı. Ekipler, betonu kırıp, boru ve üzerindeki kauçuk kaplamayı keserek, kediye ulaşmayı başardı. Kedinin kurtarılmasını heyecanla bekleyen çevre sakinleri ise, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile büyük sevinç yaşadı. Kedi mama verildikten sonra veterinere götürülerek, kontrolden geçirildi.

İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, "Arama- kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalmış insanları ya da yangının başlama yerini saptamak için kullandığımız termal görüntüleme cihazı sayesinde kuyu veya boru içinde sıkışıp kalmış can dostlarını da kurtarıyoruz. Bu cihazlarla hem vücut ısısını tespit edebiliyor hem de görüntü alabiliyoruz. Böylece yerin altında da olsa bir yere sıkışmış hayvanların yerini saptayabiliyoruz" dedi.

İtfaiye çavuşlarından Ulaş Eşbah da "Gelen çağrı üzerine hemen harekete geçtik ve olay yerine gittik. Kedinin yerini tespit ettikten sonra kedinin üzerinden betonu kırdık. Sıkışıp kalmış, hareket edemiyordu. Neyse ki sağlığı yerindeydi" şeklinde konuştu.


Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı
Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı
Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı
Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı
Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı
Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Termal, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı - Son Dakika


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