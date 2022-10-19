Olay, Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa İm (62), rüzgarın etkisi ile yere düşen Türk bayrağını direğe asmak istedi. Bayrağı asmak için direğe çıkan Mustafa İm, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İm, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırık, kaburgalarında ise çatlakların olduğu belirlenen Mustafa İm, tedavisinin ardından taburcu edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Yere düşen Türk bayrağını direğe asmak isterken düşen vatandaş ölümden döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.