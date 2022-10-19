Son dakika haber | Yere düşen Türk bayrağını direğe asmak isterken düşen vatandaş ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika haber | Yere düşen Türk bayrağını direğe asmak isterken düşen vatandaş ölümden döndü

19.10.2022 17:34
Son dakika haber | Yere düşen Türk bayrağını direğe asmak isterken düşen vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kastamonu'nun Cide ilçesinde ipin kopması neticesinde yere düşen Türk bayrağını yerine geri asmak isteyen şahıs, çıktığı direkten düşerek yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ipin kopması neticesinde yere düşen Türk bayrağını yerine geri asmak isteyen şahıs, çıktığı direkten düşerek yaralandı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Çayyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mustafa İm (62), rüzgarın etkisi ile yere düşen Türk bayrağını direğe asmak istedi. Bayrağı asmak için direğe çıkan Mustafa İm, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İm, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırık, kaburgalarında ise çatlakların olduğu belirlenen Mustafa İm, tedavisinin ardından taburcu edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yere düşen Türk bayrağını direğe asmak isterken düşen vatandaş ölümden döndü - Son Dakika

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