Son dakika haber! Yerleşim yerlerine de ulaşan yangın, fabrikaları büyük zarara soktu - Son Dakika

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan alevler ev ve işyerlerine de sıçradı.

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde ve akşam saatlerinde de Arsuz ilçesi Nergizlik mevkiinde çıkan orman yangınları, rüzgarında kuvvetli esmesi yüzünden bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ekiplerin havadan ve karadan canla başla müdahale ettikleri yangın, çevrelenmeye çalışılıyor. Yerleşim yerlerine de ulaşan alevler, ev ve işyerlerine sıçradı. Belen'de bir antredepoda, Arsuz'da da bir meşrubat fabrikasında alevler nedeniyle büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Meşrubat fabrikasında çalışan ustabaşı Hanifi Dönmez ise gözyaşlarını tutamadı. Zararlarının 2-3 trilyon olduğunu söyleyen ustabaşı Dönmez, "Gazoz makinaları vardı burada hepsi yandı. Yangın sabaha karşı 6 gibi ulaştı buraya ve tahminimce yaklaşık 2-3 trilyon zararımız var" dedi.

Diğer yandan Arsuz ilçesindeki yangında bir dikiş atölyesi ve belde mezarlığı da alevlere teslim oldu. - HATAY