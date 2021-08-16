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Son dakika haber... Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor

16.08.2021 12:13
Son dakika haber... Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'deki en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF'te bu yıl 6 yeni ürünün lansmanını yapacaklarını söyledi.

Kızıltan, "Yeni sunacağımız ürünler arasında SAR-9 modelimizin 3 yeni ürünü var. Sarsılmaz ailesinin en küçük silahı SAR-9 SC (sub-kompakt), SAR-9 SP (bastırıcılı) ve SAR-9 Gen 2 modelimiz... Silahlarımızı sektöre başta tetikler olmak üzere yeni değişikliklerle sunuyoruz. Yine SAR 127 MT (uçaksavar) ve SAR 56 (piyade tüfeği) silahlarımız da fuarda yerini alacak." dedi.

"Yeni teslimatını yaptığımız SAR-762 MT'yi fuarda ilk kez sergileyeceğiz"

Kızıltan, en çok övündükleri modellerin makineli tüfek olduğunu belirterek, "Yeni teslimatını yaptığımız SAR-762 MT'yi fuarda ilk kez sergileyeceğiz. Ziyaretçiler, tüfeklerimizin ve uçaksavarlarımızın da örneklerini fuarda görme şansı yakalayacaklar. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Yeni ürünlerimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Geniş silah yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Mahmut Nuri Kızıltan, şöyle devam etti:

"Umutluyuz, sektörümüzün dünyada en geniş yelpazeye sahip olan silahlarıyla özellikle 12,7 milimetre makineli tarzı tüfeklerimizle, 20 milimetre atak helikopteri burun topu ve 25 milimetre kara topu ile son derece yaygın ürün ağına sahibiz. Piyade tüfekleri, makineli tüfek, tabanca çeşitleriyle SAR-9 modelimize sürekli yeni silahlar katıyoruz. Silahlarımızın hepsini fuarda görme şansı yakalayacağız, bu nedenle heyecanlıyız."

"Endüstri 4.0'a geçişi de başlattık"

Kızıltan, Sarsılmaz'ın 81 ülkeye ihracat yaptığını dile getirerek, ürünlerinin birçok ülkede siviller, emniyet teşkilatı ve ordu tarafından kullanıldığını, savunma sektöründe etkin konumda olduklarını söyledi.

Pakistan gibi ülkelere teknoloji transferi yaptıklarına işaret eden Kızıltan, savunmanın çok çabuk gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunu kaydetti.

Kızıltan, "Bununla beraber, tezgah yatırım çalışmalarımızda da önemli aşamalar kaydettik ve bir süre önce Endüstri 4.0'a geçişi başlattık. Silah teknolojileri konusunda zaten Türkiye'de bir otorite konumundayız. Bununla birlikte imalat teknolojileri anlamında da dünyadaki en son çalışmaları sıkı şekilde takip ediyor ve kendi sistemimize adaptasyonunu sağlıyoruz." dedi.

Kızıltan, şunları ifade etti:

"Özellikle teknoloji transferi konusunda önemli ülkelerle çalışmaya başladık. Pakistan ile teknoloji transferine başlamıştık, yeni ülkelerle de başladık. Bu da bize umut veriyor. Ülkemizin sektörde ne kadar çok ivme yakaladığını görebiliyoruz. Bu fuara 1 ürünle değil, 6 ayrı ürünle çıkıyoruz ve yine zirvedeki yerimizi koruyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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