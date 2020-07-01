Son dakika haber: Yeşilay'ın yeni internet sitesi ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Yeşilay'ın yeni internet sitesi ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü

Son dakika habere göre Yeşilay'ın 100'üncü yılı dolayısıyla hizmete giren yeni internet sitesi, 2 ödül programından 3 ödül kazandı.

Yeşilay'ın 100'üncü yılı dolayısıyla hizmete giren yeni internet sitesi, 2 ödül programından 3 ödül kazandı.

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Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Mart'ta hizmete alınan internet sitesi, 18. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Sosyal Sorumluluk" kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra halkın oylarıyla belirlenen "Halkın Favorisi" ödülüne layık görüldü. Ayrıca 2020 Interactive Media Awards'da da "Savunuculuk" alanında "Sınıfının En İyisi" oldu.

Yeşilay, her iki yarışmada da tasarım, içerik, fonksiyonellik, kullanıcı dostu ve standartlara uygunluk kriterlerinden tam puan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yeşilay'ın bu yıl 100'üncü yaşını kutladığını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Bir asırdır örnek işlere imza atma hedefiyle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem Yeşilay adına iletişimin çok değerli olduğu, özellikle pandemi sürecinde dijital kanalların aktif olarak kullanımının arttığı ve önem kazandığı bir dönem oldu. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulması, hem kurum faaliyetlerimizde hem de iletişimde gösterdiğimiz başarının ulusal ve uluslararası programlarda ödül kazanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. 100'üncü yaşımızı yeni ödüllerle taçlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

İnternet sitesini toplumun tüm çalışmalarına ulaşması için bir üs gibi kullandıklarını belirten Işık, "Bir sivil toplum kuruluşu olarak bize 'Halkın Favorisi' ödülünü getiren bakış açısının da bu olduğunu düşünüyoruz. Aldığımız oylar, Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların toplumumuzda karşılık bulduğunu göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. Yeşilay'a gönül veren ve bize bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sitenin ziyaretçi sayısı yüzde 55 arttı

Pandemi döneminde çalışmalarını dijital kanallara taşıyan Yeşilay, kullanıcı dostu, sade ve modern bir tasarımla hazırladığı yeni web sitesi ile de bu çalışmalara erişimi kolaylaştırmayı hedefledi.

Yenilenmenin ardından ziyaretçi trafiğinde de artış yaşanan sitenin Haziran 2019'da 45 bin düzeyinde olan ziyaretçi sayısı, Haziran 2020'de yüzde 55 artarak 69 bine ulaştı.

İnternet, dijital pazarlama ve mobil teknolojiler kullanılarak oluşturulan başarılı projelerin ödüllendirildiği Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği değeri bulması amacıyla her yıl düzenleniyor. Interactive Media Awards (IMA) programında ise internet siteleri tasarım, içerik, pratiklik, fonksiyonellik ve kullanıcı dostu olması gibi kriterler çerçevesinde değerlendiriliyor.

Altın Örümcek, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yeşilay'ın yeni internet sitesi ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü - Son Dakika

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