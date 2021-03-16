Son dakika haber: Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden '14 Mart Tıp Bayramı' ziyareti - Son Dakika

Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ziyaret ederek, tıp bayramını kutladı.

Yeşilhisar ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz ve beraberindeki polis memurları 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesine vekaleten atanan Başhekim Cengiz Karasuyu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Burunsuz, "Gece ve gündüz demeden yağmur, çamur demeden ülkemizde çalışan bir sağlık çalışanı ordusu var. Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık hizmetinde katkıda bulunan bütün arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi.

Başhekim Cengiz Karasu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz son olarak Yeşilhisar ilçe aile sağlığı merkezi doktor ve hemşirelerini ziyaret ederek fedakarlıklarından dolayı tebrik edip, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı. - KAYSERİ