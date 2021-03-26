Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi - Son Dakika

Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi

26.03.2021 23:15

Son dakika haber: Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesiMALATYA Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, bedensel engelli Batuhan Şahin'in eğitimi için büyük fedakarlık yapan Halil ve Fatma Şahin çiftine yardım eli uzattı.

Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi

MALATYA Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, bedensel engelli Batuhan Şahin'in eğitimi için büyük fedakarlık yapan Halil ve Fatma Şahin çiftine yardım eli uzattı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Batuhan Şahin'e engelli aracı hediye edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Numan Özcan ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Dilek Mahallesi'nde ikamet eden Halil ve Fatma Şahin çifti ile 10 yaşındaki Batuhan Şahin'i ziyaret etti.

Bedensel engelli Batuhan Şahin'in eğitim hayatı için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Numan Özcan, " Doğuştan bedensel engelli olan 10 yaşındaki Batuhan evladımızın eğitim hayatı yarım kalmaması için büyük bir fedakarlık yapan Halil ve Fatma Şahin çiftimizi gösterdikleri üstün gayretten dolayı öncelikle tebrik ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla ailemizin her türlü ihtiyacının giderilmesi için yapılması gereken ne varsa yerine getireceğiz. Batuhan kardeşimizin okula gidiş ve gelişini kolaylaştırmak amacıyla öncelikle Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün envanterinde bulunan aracımızı kendisine teslim ettik. Batuhan evladımız bundan sonra okula rahat bir şekilde gidebilecek. Yeşilyurt Belediyesi olarak Şahin ailemizin ve Batuhan evladımızın her daim yanındayız. Aile fertleriyle konuştuk, iletilen taleplerin yerine getirilmesi hususunda çalışmalar yapılacaktır. Batuhan kardeşimize Rabbim sağlık ve sıhhat nasip etsin, eğitim hayatında başarılar diliyoruz " diye konuştu.

Batuhan Şahin'in verilen araçla okuluna daha rahat gideceğini ifade eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ise " Batuhan kardeşimizi ve aile fertlerini ziyaret ettik. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla getirdiğimiz aracımızı bu güzel kardeşimize teslim ettik. Batuhan kardeşimiz bugünden sonra okuluna daha rahat gidebilecek. Rabbim hem kendisine hem de aile fertlerine sağlık dolu günler nasip etsin" dedi.

Halil ve Fatma Şahin çifti ise araç hediyesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederken, Batuhan Şahin ise verilen arabayla okula daha rahat bir şekilde gidecek olmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi
Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi
Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi
Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi

Fatma Şahin, Yeşilyurt, Malatya, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Yeşilyurt Belediyesinden Batuhan'a tekerlekli sandalye hediyesi - Son Dakika


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