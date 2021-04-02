Son dakika haber: Yeşilyurt'ta camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getirerek, "İlimiz çok yüksek riskli iller arasında. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.

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