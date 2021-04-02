Son dakika haber: Yeşilyurt'ta camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki camileri cuma namazı öncesi dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getirerek, "İlimiz çok yüksek riskli iller arasında. Vatandaşlarımız lütfen maske taksın, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar." dedi.
Kaynak: AA
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