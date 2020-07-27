Son dakika haber: Yeşilyurt'ta kırsal bölgelerin yolları akıcı hale getiriliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Yeşilyurt'ta kırsal bölgelerin yolları akıcı hale getiriliyor

Son dakika haberi: Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Deprem ve korona virüs salgını nedeniyle hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kırsal bölgelerimizin ulaşım ağını planlı yatırımlarla daha rahat ve daha konforlu hale getiriyoruz.

Son dakika haber: Yeşilyurt'ta kırsal bölgelerin yolları akıcı hale getiriliyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Deprem ve korona virüs salgını nedeniyle hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kırsal bölgelerimizin ulaşım ağını planlı yatırımlarla daha rahat ve daha konforlu hale getiriyoruz. Kalıcı yatırımlarımızla kırsal yaşam alanlarımıza olan ilgiyi daha da artıracağız" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte Fatih ve Duruldu Mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Kırsal bölgelere ulaşımı sağlayan yolların akıcı ve konforlu olması adına yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Fatih mahallemizde hem yağışlardan hem de aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı tam kaplamalı sıcak asfalt ile daha akıcı hale getirmek adına yol düzenleme ve alt yapı malzemelerinin serim çalışmalarımız devam ediyor. Yol ağımızın akıcı ve seri olmasına büyük önem veriyoruz. Mahallelerimiz arasındaki bağlantı yollarının birbirini bütünleştirici şekilde olup ulaşım ağının konfor seviyesini yükseltiyoruz. Bir yandan mevcut yollarımızı yeniden düzenlerken diğer taraftan alternatif yol güzergahları açarak araç ve yaya trafiğinin daha nitelikli olması adına bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ciddi mesafeler aldık, bundan sonrada plan ve programa aldığımız yollarımızın kalite standardını yükseltmeye devam edeceğiz. Dağ tepe demen ilçemizin dört bir tarafında gerçekleşen çalışmaları yerinde takip ederek halkımıza verdiğimiz sözlerin zamanında tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Havaların sıcak olduğu bugünlerde gece gündüz demeden, mesai mefhumu tanımadan sahada büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz başarılı hizmetlerine her gün bir yenisini daha eklemektedir. Yollarımız ne kadar kaliteli ve akıcı olursa Yeşilyurt'umuz da o kadar tercih edilecek, gelişecek ve güzelleşecektir. Merkez ve kırsal ayrımı demeden tüm bölgelerimizde aynı anda devam eden yol açma, genişletme, kaldırım yenileme, aydınlatma, çevre düzenleme işleriyle hemşerilerimizin hayat standartlarını yükseltecek hizmetlerimize dur durak demeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ulaşım ağımızın konfor seviyesi yükseliyor"

Beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Duruldu Mahallesine giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar burada yaptığı konuşmada, " Duruldu mahallemizde ekiplerimiz 2020 yılı yatırımlarımız içerisinde yer alan yolumuzun standardını sathi kaplama metoduyla daha iyi bir seviyeye getirmek adına çok yoğun çalışıyorlar. Alt yapı malzemelerinin serimi, serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlandı, sathi kaplamayla bu yolumuzu daha güzel bir hale getireceğiz. Kırsal yaşam alanlarımıza hem ulaşımı rahatlatmak hem de mahalle aralarındaki araç trafiğinin daha seri olabilmesine farklı bir önem vermekteyiz. Deprem ve pandemi gibi insan hayatını olumsuz etkileyen olayların ardından kırsal bölgelere gösterilen ilginin artması neticesinde bizlerde kırsal bölgelerimizde tespit ettiğimiz sorunları teker teker gidermekteyiz. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarını başarılı hizmetlerle yerine getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Kırsal yaşam alanlarımızdaki ulaşım ağının konfor seviyesini yaptığımız her yeni hizmetlerle artırmaktayız. Bu dönemde 106 bin ton stabilize malzeme serimi gerçekleştirdik, ortalama bin tonda bir kilometre yola tekamül etmektedir. Bu gün itibariyle 106 km sathi kaplamaya hazır stabilize yolumuz vardır. Ekiplerimizin gayretli çalışmaları neticesinde 46 km'lik yolumuzun sathi kaplamasını kendi imkanlarımızla bitirdik. Merkez başta olmak üzere Porga'da, Fatih'te, İkizce'de ve Duruldu'da yol yenileme çalışmalarımıza ağırlık vermekteyiz. İlçemizin ulaşım ağını genişletip, yol konforunu artırmak adına hayata geçirdiğimiz yatırımları belli bir plan halinde sürdürmekteyiz" diye konuştu. - MALATYA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yeşilyurt'ta kırsal bölgelerin yolları akıcı hale getiriliyor - Son Dakika
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