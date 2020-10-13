Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor

13.10.2020 13:09
Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor, System.String[]

Son dakika haber: Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Deprem ve korona virüs salgınıyla birlikte hem sosyal yaşam hem de ticaret anlamında daha fazla tercih edilen kırsal bölgelerimizin alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım ağlarını daha konforlu hale getirip yaşam kalitesini yükseliyoruz"...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Deprem ve korona virüs salgınıyla birlikte hem sosyal yaşam hem de ticaret anlamında daha fazla tercih edilen kırsal bölgelerimizin alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım ağlarını daha konforlu hale getirip yaşam kalitesini yükseliyoruz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Tohma ve Kuyulu mahallelerinde gerçekleşen yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt'ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerinde ki yaşam kalitesini aynı düzeyde geliştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her yıl yol açma, genişletme ve mevcut yollarının tamiratını yaptığımız Tohma mahallemize geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir ziyarette hem muhtarımız hem de mahalle sakinlerimiz, merkezi yerleşim yerinin 2 veya 3 km kenarında havaalanı güzergahında, yeni yapılaşmaların olduğu bölgenin alt yapı ve yollarının eksik olduğu yönünde bizden bazı taleplerde bulunmuşlardı. Bizlerde ekiplerimize mahallenin sorunlarının çözümü için talimatları vermiştik. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde gerekli saha araştırmaları ve teknik incelemelerin ardından belirlenen alanlarda ki ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek adına çalışmalara başladılar. İlçemizin en uzak yerleşim yerlerinden olup, Yazıhan'ın bazı mahalleleri ve havaalanının tam kesişme noktasında bulunan Tohma mahallemize ulaşımı artık daha rahat ve konforlu bir seviyeye çıkartacağız. Bizler merkez-kırsal ayrımı yapmadan her bölgemize aynı düzeyde hizmet ulaştırmaktayız. Merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal yaşam alanlarımıza da taşıyoruz. Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafını kaliteli hizmetle buluşturuyoruz. 'Yol medeniyettir' anlayışından yola çıkarak ulaşım ağımızı yeni yatırımlarla daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Yeşilyurt'umuzun ticaret, turizm, sosyal ve kültürel yönden gelişimini yeni açtığımız yollarımızla daha sağlıklı ve planlı bir şekilde yürütmekteyiz. Yeşilyurt'umuz için canla başla çalışmaya, işimizi aşk ve sevdayla yapmaya, kıymetli hemşehrilerimizin yaşam standardının yükselten yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ulaşım sorunları kökten çözüme kavuşacak"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kuyulu mahallesine giderek sathi kaplama çalışması öncesinde gerçekleşen malzeme serim çalışmalarını yerinde inceledi. Kuzey Çevre Yolu güzergahında bulunup, Türk Kızılay'ının da yatırımlar için tercih ettiği Kuyulu mahallesinin Yeşilyurt'un hızla gelişen bölgeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında gerçekleşen çalışmaların yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı yatırımlarla inşallah Kuyulu mahallemizin ulaşım sorununu kökten çözüme kavuşmuş olacaktır. Yoğun bir yapılaşmanın söz konusu olduğu bu bölgemizde geçen yıl ara sokaklar, yan yollar ve bağlantı yollarıyla birlikte 13 km'lik yolun açılması ve sathi kaplamayla daha konforlu hale gelmesi adına çalışmalarımızı başlatmıştık. Serme ve sıkıştırma malzemelerinin serilip, kodlama işlemleri tamamlanan bu önemli yolumuzu en kısa sürede toparlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kuzey Çevre yolu güzergahında bulunmasına karşın Türk Kızılay'ımızın da yatırımlar için tercih ettiği Kuyulu mahallemiz hızla gelişip tercih edildiği için bizlerde bu bölgemizin alt ve üst yapı hizmetlerine özen gösteriyoruz. Tüm mahallelerimize olduğu gibi Kuyulu mahallemize de ulaşım daha konforlu ve daha güvenli olacaktır. İlerleyen dönemlerde hem yapılaşma hem de ticaret anlamında ciddi seviyede hareketlenmenin olacağı bu bölgemize ulaşımın sağlıklı, güvenli ve konforlu olması adına yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeşilyurt'umuz hızla gelişip büyüdüğü için farklı bölgelerimizdeki yeni yaşam alanlarımıza yönelik planlamalarımızı ve akabinde gerçekleşecek olan fiziksel yenilikler ile ön hazırlıklarımızı belirli bir plan ve program halinde sürdürmekteyiz. Her noktası bizim için ayrı bir değer olan Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerini aynı düzeyde geliştirmek adına gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz ile Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç ise, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor
Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor
Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 44'e yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım
Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı         
12:55
Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek         
12:23
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar         
11:26
Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak         
11:05
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi         
10:07
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak Sakarya'da maske takmayanlar üçüncü cezada karantina yurduna alınacak         
00:19
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 13:27:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Yeşilyurt'un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei